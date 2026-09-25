Tennis, BJK Cup: domani Italia affronta Ucraina in semifinale

Le azzurre, bi-campionesse del mondo in carica - in virtù dei trionfi di Malaga 2024 (in finale sulla Slovacchia) e di Shenzhen 2025 (grazie al successo finale sugli Stati Uniti) -, sono per la quarta volta consecutiva nella semifinale della competizione. Per arrivarci in questo caso c'è stato bisogno di una veemente e sofferta rimonta sulla nazionale cinese nei quarti di finale: nel tie giocato ieri, le padrone di casa sono andate in vantaggio grazie al successo in due set di Shuai Zhang su Elisabetta Cocciaretto (60 62); il pareggio lo ha firmato la miglior Jasmine Paolini degli ultimi mesi che, grazie ad una prestazione impressionante, ha piegato la star di casa Qinwen Zheng con il punteggio di 63 76(4); il punto del successo lo ha firmato il doppio Errani / Paolini che, dopo oltre due ore di sofferenza contro le indemoniate Guo e Jiang, hanno chiuso con lo score di 63 57 63. Anche l'Ucraina ha avuto bisogno del doppio nella sfida di quarti di finale con il Belgio: dopo le vittorie di Kalinina e Minnen (in tre set sulla Svitolina), il punto decisivo lo hanno firmato Kalinina e Kichenok.