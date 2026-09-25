Tennis, BJK Cup: domani Italia affronta Ucraina in semifinale

25 Set 2026 - 12:05
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Errani-Paolini © Getty Images

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Domani, alle ore 11 italiane (le ore 17 in Cina), la Nazionale Italiana di Billie Jean King Cup torna in campo a Shenzhen per la semifinale delle Finals 2026. Dopo la sofferta rimonta sulle padrone di casa della Cina, la formazione guidata da Tathiana Garbin - rappresentata da Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Tyra Grant e Sara Errani - affronta l'Ucraina.

Attuale numero 7 del ranking WTA, e vincitrice di 20 titoli in carriera (comprese tre edizioni degli Internazionali BNL d'Italia, nel 2017, 2018 e 2026), Elina Svitolina è la leader indiscussa della nazionale guidata da Capitan Illya Marchencho. Classe 1994, in Nazionale dal 2012 e con un record di 19 vittorie in singolare nella competizione, è di certo la tennista più esperta tra le nostre avversarie. A completare la rosa dell'Ucraina ci sono Anhelina Kalinina (numero 48 del mondo ed ex finalista di Roma nel 2023), Katarina Zavatska (n° 262) e la doppista Lyudmyla Kichenok.

Negli head-to-head le azzurre conducono per 5 a 0, in virtù dei successi del 1997 (sfida di round robin giocata sui campi di Bari), 2008 (quarti di finale a Olbia), 2010 (sfida di quarti di finale giocata a Kharkiv), 2012 (ancora quarti di finale, disputati a Biella) e 2025 (semifinale nella scorsa edizione di Shenzhen). 

Le azzurre, bi-campionesse del mondo in carica - in virtù dei trionfi di Malaga 2024 (in finale sulla Slovacchia) e di Shenzhen 2025 (grazie al successo finale sugli Stati Uniti) -, sono per la quarta volta consecutiva nella semifinale della competizione. Per arrivarci in questo caso c'è stato bisogno di una veemente e sofferta rimonta sulla nazionale cinese nei quarti di finale: nel tie giocato ieri, le padrone di casa sono andate in vantaggio grazie al successo in due set di Shuai Zhang su Elisabetta Cocciaretto (60 62); il pareggio lo ha firmato la miglior Jasmine Paolini degli ultimi mesi che, grazie ad una prestazione impressionante, ha piegato la star di casa Qinwen Zheng con il punteggio di 63 76(4); il punto del successo lo ha firmato il doppio Errani / Paolini che, dopo oltre due ore di sofferenza contro le indemoniate Guo e Jiang, hanno chiuso con lo score di 63 57 63. Anche l'Ucraina ha avuto bisogno del doppio nella sfida di quarti di finale con il Belgio: dopo le vittorie di Kalinina e Minnen (in tre set sulla Svitolina), il punto decisivo lo hanno firmato Kalinina e Kichenok.

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