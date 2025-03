La russa Kasatkina "sfida" Putin e annuncia: "Giocherò per l'Australia"

La tennista Daria Kasatkina, numero 12 del mondo, ha annunciato che rappresenterà l'Australia. La russa, una delle poche atlete ad essersi opposta pubblicamente all'invasione dell'Ucraina, in un post sul suo profilo Instagram si è detta "felice" per l'accettazione da parte del governo australiano della sua domanda di residenza permanente. "L'Australia è un posto che amo, è incredibilmente accogliente ed è un posto in cui mi sento completamente a casa. Adoro stare a Melbourne e non vedo l'ora di stabilirmi lì. Sono orgogliosa di annunciare che rappresenterò la mia nuova patria, l'Australia, nella mia carriera tennistica professionistica da questo momento in poi - si legge nel post - Ovviamente ci sono parti di questa decisione che non sono state facili", ha aggiunto la giocatrice, ringraziando la sua famiglia e gli allenatori per il loro sostegno.