Tennis, l'ultima provocazione di Kyrgios: "Dovrei presentarmi a Roma?"

L'intento provocatorio è chiaro, considerando che Kyrgios ha sempre snobbato i tornei su terra battuta (l'ultimo giocato è stato quello di Houston nel 2022) arrivando più volte a sostenere che tale superficie non dovrebbe più essere utilizzata. A Roma, d'altronde, il grande atteso sarà Jannik Sinner, al rientro dalla squalifica per il caso Clostebol e contro cui l'australiano non ha mai smesso di scagliarsi da quando il caso è esploso. Insomma, Kyrgios sembra proprio puntare al faccia a faccia con l'altoatesino e con i suoi tifosi, sempre che non si tratti solamente di una sparata social...