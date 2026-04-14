La racchetta distrutta contro Berrettini costa cara: maxi multa per Medvedev

È costata cara a Daniil Medvedev la racchetta distrutta dalla rabbia durante la sfida persa con un doppio 6-0 contro Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. L'ex numero 1 del mondo e oggi decimo nel ranking mondiale è stato multato di 6.000 euro (7.000 dollari) per comportamento antisportivo dall'ATP. Il richiamo ufficiale è arrivato all’inizio del secondo set quando, dopo aver mandato in rete un dritto che gli è costato il game d’apertura e lo svantaggio di 2-0, il tennista russo ha iniziato a colpire la racchetta vicino alla linea di fondo, poi l’ha lanciata verso un telone e infine l’ha continuata a distruggere fino a ridurla abbastanza da infilarla in un cestino, tra gli applausi sarcastici del pubblico. In passato Medvedev è arrivato anche a pagare 76.000 dollari e 42.500 dollari per episodi simili agli Australian Open e agli US Open.