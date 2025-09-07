Logo SportMediaset
US Open, non solo Trump: parata di stelle a NY per la finale Sinner-Alcaraz

07 Set 2025 - 21:17
Un parterre ricco di star, a partire dal commander-in-chief Donald Trump, perché la finale degli Us Open non è solo tennis. Fra la parata di stelle di Hollywood e non solo, c'è in rappresentanza dell'Italia la ministra del Turismo Daniela Santanché. Il presidente è ospite di Rolex ed è accompagnato fra gli altri dalla ministra della giustizia Pam Bondi e dal segretario al Tesoro Scott Bessent. Nel suo box anche Jared Kushner, il marito della figlia Ivanka Trump, e la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. All'avvio della cerimonia, mentre era in corso l'inno nazionale, le telecamere hanno inquadrato il presidente e dal pubblico si è alzato un coro di buuu, intermezzato con qualche applauso. Trump è il primo presidente dai tempi di Bill Clinton ad assistere a una finale degli Us Open. Avido fan di tennis, il presidente l'ultima volta che ha assistito a un incontro a Flushing Meadows è stato nel 2015, pochi mesi dopo la sua prima candidatura e in quell'occasione fu accolto da fischi sonori. Per Rolex avere Donald Trump come ospite rappresenta un'occasione per contribuire al disgelo dei rapporti fra Stati Uniti e Svizzera sui dazi. Dall'agosto infatti sono in vigore tariffe del 39% sulle importazioni di prodotti elvetici negli Stati Uniti: dazi che colpiscono Rolex e tutta l'industria orologiera svizzera, costretta già ad alzare i prezzi in risposta alle tariffe annunciate da Trump il 2 aprile nel 'giorno della Liberazione' e che ora, con la nuova stretta, trema temendo scossino alla domanda in quello che è uno dei maggiori mercati al mondo. In uno strapieno Arthur Ashe Stadium - 23.771 posti, il più grande al mondo - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si esibiscono di fronte a una lunga parata di vip: da Sting a Ben Stiller, passando per le attrici Courteney Cox, Jessica Alba e Lindsay Lohan. Sugli spalti anche la top model Irina Shayk, il comico Kevin Hart e la campionessa di sci Lindsay Vonn, amica e fan del tennista azzurro. Molte comunque le polemiche per le lunghe code per accedere alla struttura in seguito ai controlli rafforzati per la presenza di Trump, che hanno costretto a uno slittamento dell'inizio della partita.

