Bilbao, Alvarez sospeso dalla commissione Uefa per 10 mesi

Il giocatore dell'Athletic Club Yeray Álvarez è stato sospeso 10 mesi dopo essere stato risultato positivo a un controllo antidoping effettuato dalla Uefa dopo la semifinale d'andata di Europa League contro il Manchester United al San Mamés. L'analisi del campione del giocatore da parte di un laboratorio accreditato dalla WADA ha rivelato la presenza di Canrenone, una sostanza proibita. Lo ha deciso la Commissione d'Appello Uefa. Il 2 giugno 2025, il giocatore ha accettato una sospensione provvisoria volontaria con effetto da tale data. A seguito dell'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore il 10 giugno 2025, due ispettori etici e disciplinari della UEFA hanno condotto un'indagine e il caso è stato sottoposto agli organi disciplinari della Uefa per la decisione. Nella riunione del 19 agosto, l'organo disciplinare Uefa competente ha deciso di sospendere il giocatore per dieci mesi, a partire dalla data della sospensione provvisoria (ovvero il 2 giugno 2025) e fino al 2 aprile 2026, per aver commesso una violazione non intenzionale delle norme antidoping. Ai sensi dell'articolo 10.14.2 del Regolamento Antidoping Uefa, il giocatore può tornare ad allenarsi con una squadra o utilizzare le strutture di un club negli ultimi due mesi del suo periodo di squalifica, ovvero a partire dal 2 febbraio 2026.