Calcio
IL COMMENTO

Marotta: "Pio Esposito è un grande talento, per diventare un campione deve crescere e restare umile"

Il presidente dell'Inter è intervenuto alla presentazione del Torneo Internazionale "La Passione di Yara"

di Marco Cangelli
08 Set 2025 - 12:49
© sportmediaset

© sportmediaset

"Francesco Pio Esposito è sicuramente un grande talento, ma per diventare un campione deve crescere ancora". A sottolinearlo è il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta che, nel corso della presentazione della decima edizione del Torneo Internazionale "La Passione di Yara" ha parlato dell'attaccante nerazzurro, convocato dal commissario tecnico dell'Italia Rino Gattuso per le sfide di qualificazione mondiale.

Un risultato sicuramente di prestigio per un ragazzo di soli vent'anni che, come sottolineato dal numero uno della società nerazzurra, deve ancora maturare per confermare quanto di buono sin qui fatto vedere: "I meriti sono quasi tutti suoi anche se vanno abbinati al lavoro fatto dalla famiglia, che ha educato lui e i fratelli al meglio, al percorso fatto nell'Inter e alle sue capacità" ha sottolineato Marotta. Oggi lo possiamo considerare un talento vista l'età, ma per diventare un campione serve acquisire qualità come umiltà, perseveranza e passione in ciò che fa".

Un consiglio spassionato quello di Marotta che vede in Esposito grandi qualità che dovranno consolidarsi nei prossimi anni: "Pio ha già raggiunto un grande livello di maturità - ha concluso il presidente dell'Inter nel corso della presentazione del torneo che si terrà a Valbrembo dal 12 al 14 settembre in memoria di Yara Gambirasio - ma personalmente ho visto molti talenti che sono rimasti tali perché non hanno abbinato le qualità tecniche a quelle umane. Finora ha svolto un percorso positivo, speriamo di poterlo accompagnare al meglio".

