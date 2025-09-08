Marotta: "Pio Esposito è un grande talento, per diventare un campione deve crescere e restare umile"

Un consiglio spassionato quello di Marotta che vede in Esposito grandi qualità che dovranno consolidarsi nei prossimi anni: "Pio ha già raggiunto un grande livello di maturità - ha concluso il presidente dell'Inter nel corso della presentazione del torneo che si terrà a Valbrembo dal 12 al 14 settembre in memoria di Yara Gambirasio - ma personalmente ho visto molti talenti che sono rimasti tali perché non hanno abbinato le qualità tecniche a quelle umane. Finora ha svolto un percorso positivo, speriamo di poterlo accompagnare al meglio".