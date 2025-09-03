Drake stavolta non ci casca e punta 300 mila dollari su Sinner vincente

L'anno scorso perse 210 mila dollari scommettendo contro Jannik Sinner nella finale di Flushing Meadows giocata e vinta contro Taylor Fritz. Questa volta il rapper e produttore discografico canadese Drake ha deciso di fare tesoro del grande sbaglio: ha puntato 300 mila dollari sul trionfo del numero uno del mondo agli Us Open, come testimoniato da lui stesso postando la ricevuta su Instagram. Nel caso Sinner facesse il bis, Drake porterebbe a casa oltre mezzo milione di dollari!