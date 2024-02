L'inarrestabile Sinner dopo il successo a Rotterdam: "Voglio ancora migliorare, orgoglioso del mio gioco"

ATP ROTTERDAM

L'altoatesino si complimenta con De Minaur: "Una delle persone più gentili dell'intero circuito"

ATP Rotterdam: Sinner vs De Minaur, le foto della finale































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannik Sinner è inarrestabile. Dopo il successo agli Australian Open il 22enne ha fatto bottino pieno pure a Rotterdam nell'Atp 500: vittoria nella finale con De Minaur e terzo posto nella classifica generale. "Sono orgoglioso di come ho giocato - le prime parole del campione azzurro dopo la fine del match disputato in terra olandese -. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro".

Sinner, che ieri aveva dedicato la terza posizione nel ranking all'Italia, non ha negato alcune difficoltà riscontrate in settimana: "Abbiamo avuto momenti difficili, cercheremo di sempre di migliorare questa è la cosa più importante". De Minaur? "Affrontarlo nuovamente è stato difficile, è una delle persone più gentili del circuito. E preferisco giocare con lui in doppio. Gli auguro il meglio nella stagione". Infine il nuovo numero 3 del mondo ha speso un pensiero per il pubblico: "Credo sia stato meraviglioso, è un pubblico corretto. Appuntamento all'anno prossimo: questo torneo ha creduto in me sin dall'inizio. Adesso ci vediamo a Indian Wells". Lì dove si è iscritto pure Matteo Berrettini, pronto a tornare in corsa.