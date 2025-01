Strappo addominale per Nick Kyrgios: a rischio la presenza agli Australian Open

"Ho riportato uno strappo addominale di primo grado rilevato tramite gli ultrasuoni. Mi riposerò e farò tutto il possibile per essere in campo per gli Australian Open" ha rassicurato sui social Kyrgios che ha ricevuto l'appoggio anche del direttore del torneo Craig Tiley che si è detto convinto che il tennista aussie sarà in campo a partire dal 12 gennaio prossimo. Rimane comunque un'ombra di dubbio considerato che già a Brisbane Kyrgios ha palesato qualche problema fisico, frutto anche del lungo stop causato dall'operazione al polso che l'ha tenuto lontano dai campi per circa due anni.