Tennis, Kyrgios commenta la foto di Sinner: "È contaminata"

Continua la personale campagna di Nick Kyrgios contro Jannik Sinner. Il tennista australiano non ha resistito a lanciare l'ennesima frecciatina all'indirizzo dell'altoatesino, preso di mira dall'aussie da quando è scoppiato il caso Clostebol. Stavolta non lo ha fatto direttamente ma attraverso una foto postata su Instagram da Cruz Hewitt, figlio di Lleyton Hewitt, ex numero uno del mondo e capitano di Davis dell'Australia.