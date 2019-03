Tennis, Djokovic imita CR7: che stacco di testa!

22/03/2019

La passione di Novak Djokovic per il calcio è nota. E anche durante il Miami Open 2019, il numero 1 del mondo non perde occasione di cimentarsi con il pallone. Lo mostra anche un video condiviso sulla propria pagina Twitter che lo ritrae impegnato in una partitella su un piccolo campo da calcio. Ad un certo punto, approfittando di un assist, Nole salta e fa gol di testa, correndo poi per il campo esultando. La pagina ufficiale dell'Atp Tour ha pubblicato il filmato con la didascalia che recita "Quand'è che Cristiano Ronaldo è arrivato qui?". Il tennista serbo allora, nel condividere il post anche sul proprio profilo, ha taggato proprio il fuoriclasse portoghese e accompagnandolo con una emoji che fa la linguaccia e l'occhiolino.