Wimbledon e la strada spianata verso la finale per Alcaraz: il percorso verso una nuova sfida con Sinner

Vero che tutti gli avversari prima o poi vanno affrontati e superati se si vuol arrivare fino in fondo, però "c'è modo e modo" e quello di Alcaraz sembra nettamente più semplice. Terzo turno con il tedesco Jan-Lennard Struff, "giustiziere" del canadese Félix Auger-Aliassime; possibile ottavo con il russo Andrej Rublev, ma soprattutto un quarto con uno fra l'inglese Cameron Norrie, il brasiliano Joao Fonseca o l'azzurro Mattia Bellucci. In semifinale potrebbe spuntare sì Taylor Fritz, ma l'americano non è così a proprio agio sull'erba come sul cemento, motivo per cui potrebbe lasciare la compagnia prima di essersi spinto così in là e permettere ad Alcaraz di arrivare in tranquillità sino all'atto decisivo dove concedere magari a Sinner la rivincita per il Roland Garros.