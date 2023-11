Tennis: Italia sconfitta in finale, primo titolo mondiale per il Canada

billie jean king cup

Le azzurre perdono 2-0: Stakusic batte a sorpresa Trevisan, il punto decisivo conquistato da Fernandez su Paolini

© Getty Images Il Canada conquista la Billie Jean King Cup di tennis battendo in finale l'Italia per 2-0. A Siviglia dopo il successo a sorpresa di Marina Stakusic, n.258 Wta, su Martina Trevisan, n.43, nel secondo singolare Leylah Fernandez, n.34 WTA, conquista il punto decisivo battendo l'azzurra Jasmine Paolini, n.30 WTA, in due set per 6-2, 6-3.

Il Canada si conferma dunque "bestia nera" per l'Italia: quello odierno è stato il quarto successo in cinque confronti. Il team nordamericano si era imposto anche nei round robin delle Finals dello scorso anno a Glasgow mentre le altre due vittorie erano datate Perth 1971 ed Ancona 1995. L'unico successo tricolore è datato invece 1984, al primo turno della competizione disputata a San Paolo, in Brasile (all'epoca si giocava in sede unica).