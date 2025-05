Internazionali Roma, Jasmine Paolini: "Un sogno giocare la finale"

Poi Paolini ci ha voluto ringraziare il pubblico del Centrale per il sostegno ricevuto in questa settimana che potrebbe diventare storica: "Grazie a tutti che ci tifate e sostenete sempre - ha aggiunto, riferendosi a tutti il gruppo degli italiani in gioco al Foro -. È bellissimo quando urlano il tuo nome". Poi la numero uno italiana è entrata nel merito nella semifinale con la Stearns che, nelle prime fasi, sembrava poterla vedere sconfitta: "Oggi c'è stata una partenza in salita. All'inizio non riuscivo a spingere bene la palla e ho fatto fatica. Ho cercato di spingere e piano piano ho trovato sensazioni che mi mancavano nei primi giochi. Sono stata lì mentre nel secondo set mi sono sciolta un po' di più. Lo scorso anno mi ha dato tante consapevolezze, cerco di trovare le cose positive e di non mettermi tanta pressione. Ora ho più esperienza e questa è una cosa che mi aiuta molto. L'obiettivo è quello di cercare di migliorare".