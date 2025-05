Internazionali d'Italia, Sinner batte Paul e raggiunge Alcaraz in finale

Jannik Sinner trema, ma vola in finale agli Internazionali d'Italia 47 anni dopo Panatta. Dopo aver asfaltato Casper Ruud in meno di un'ora, il numero uno del mondo supera Tommy Paul in semifinale in rimonta e stacca il pass per l'ultimo atto del torneo contro Carlos Alcaraz. Sul Centrale del Foro Italico nel primo set Jannik è lento nei movimenti, molto impreciso nello scambio e l'americano piazza un clamoroso 6-1 all'azzurro giocando con grande attenzione dal fondo e dinamismo. Partito male, Jannik poi reagisce, cambia subito passo e batte Paul rifilandogli un parziale di 6-0, 6-3 tenendo i nervi saldi e gestendo bene i punti importanti.