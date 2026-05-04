Internazionali di Roma, ecco il tabellone: Berrettini e Auger-Aliassime sulla strada di Sinner

E' stato sorteggiato il tabellone degli Internazionali d'Italia maschili di tennis, torneo Atp Masters 1000 in programma sulla terra rossa del Foro Italico. Per l'azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 1 e finalista lo scorso anno, esordio al secondo turno contro il vincente del match tra l'austriaco Sebastian Ofner e l'americano Alex Michelsen.