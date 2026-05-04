Internazionali di Roma, ecco il tabellone: Berrettini e Auger-Aliassime sulla strada di Sinner
Per Jannik esordio al secondo turno contro il vincente della sfida tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen
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E' stato sorteggiato il tabellone degli Internazionali d'Italia maschili di tennis, torneo Atp Masters 1000 in programma sulla terra rossa del Foro Italico. Per l'azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 1 e finalista lo scorso anno, esordio al secondo turno contro il vincente del match tra l'austriaco Sebastian Ofner e l'americano Alex Michelsen.
Nella parte di tabellone di Sinner anche Matteo Berrettini (esordio contro l'australiano Alexei Popyrin) e Lorenzo Sonego. Il numero 1 del mondo potrebbe trovare in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 4 del seeding.
Dall'altra parte di tabellone, invece, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, la possibile semifinale sarà tra il numero 2 Alexander Zverev e il numero 3 Novak Djokovic, il serbo torna al Foro Italico dopo il forfait dello scorso anno.