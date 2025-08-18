Coppa Italia, Verona e Spezia avanti ai rigori: battute Cerignola e Sampdoria

I veneti passano ai penalty contro l’Audace Cerignola, undici metri fatali anche ai blucerchiati
Continua il programma dei trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26: il Verona riesce a superare ai rigori l’Audace Cerignola. Maza al 91’ risponde al vantaggio di Bradaric (55’), poi nella lotteria finale decisivi gli errori di Russo e Faggioli. Per Zanetti c’è il derby veneto ai sedicesimi contro il Venezia. Finisce 1-1 nei regolamentari anche tra Spezia e Sampdoria, poi i bianconeri hanno la meglio dagli undici metri.
AUDACE CERIGNOLA-VERONA 1-1 (3-5 d.c.r.)
Il Verona avanza al turno successivo superando l’Audace Cerignola ai rigori in trasferta: nel corso del primo tempo i padroni di casa provano a spaventare i veneti, che però con il passare dei minuti trovano sempre più coraggio. Dopo il quarto d’ora è Mosquera a provarci, ma il suo sinistro termina fuori di poco. Il primo tempo si spegne senza marcature, ma le cose cambiano dopo l’intervallo: al 55’ un’azione insistita dell’Hellas porta all’1-0, con Niasse che apparecchia per il destro di Bradaric. Dopo la rete incassata i pugliesi non mollano, sfiorando a più riprese il pari con Emmausso. Al 91’ ecco che arriva la doccia fredda per gli uomini di Zanetti: il neoentrato Maza pareggia i conti e buca Montipò, firmando il primo storico gol del Cerignola contro una squadra di Serie A. La sfida si decide quindi ai rigori, dove Montipò si riscatta dopo l’errore sul gol neutralizzando Faggioli dagli undici metri. Anche la traversa colpita da Russo risulta decisiva, con Serdar che trasforma l’ultimo penalty per mandare avanti i veneti. Ai sedicesimi ora il derby contro il Venezia, con la vincente che affronterà l’Inter agli ottavi.
SPEZIA-SAMPDORIA 1-1 (5-3 d.c.r.)
Il derby ligure va allo Spezia, Sampdoria ko ai rigori e fuori dalla Coppa Italia. Dopo un avvio piuttosto blando da parte di entrambe le squadre, il match si accende clamorosamente nel giro di due minuti tra il 34’ e il 36’: i blucerchiati sbloccano la partita con la rete di Henderson, innescato da Coda, ma meno di centottanta secondi dopo i padroni di casa rispondono con il gol di Artistico, su invenzione di Candela. Il primo tempo va in archivio sull’1-1, e per tutto il corso della ripresa nessuna delle due formazioni liguri riesce a rompere nuovamente l’equilibrio. Al 94’ Depaoli gela il Picco sugli sviluppi di calcio piazzato, ma il gol qualificazione viene annullato dopo oltre quattro minuti di controllo Var. Anche in questo caso i rigori decidono la contesa, con Henderson che viene neutralizzato da Mascardi al primo penalty calciato. La Samp continua a crederci, ma l’estremo difensore bianconeri respinge anche il tiro di Pedrola, mandando ai sedicesimi lo Spezia (prossimo turno contro il Parma).
