Coppa Italia, Verona e Spezia avanti ai rigori: battute Cerignola e Sampdoria

Continua il programma dei trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26: il Verona riesce a superare ai rigori l’Audace Cerignola. Maza al 91’ risponde al vantaggio di Bradaric (55’), poi nella lotteria finale decisivi gli errori di Russo e Faggioli. Per Zanetti c’è il derby veneto ai sedicesimi contro il Venezia. Finisce 1-1 nei regolamentari anche tra Spezia e Sampdoria, poi i bianconeri hanno la meglio dagli undici metri.