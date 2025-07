Atletica, Pernici vince gli 800 del meeting di Nancy con il nuovo personale di 1'44"28

Francesco Pernici, 22enne mezzofondista bresciano, ha vinto gli 800 metri del meeting di Nancy con il tempo di 1'44"28 con cui ha migliorato dopo pochissimi giorni il suo personale di 1'44"39 realizzato in occasione dell'ottimo secondo posto sulla distanza nei campionati europei a squadre di Madrid. Nella manifestazione francese, valida quale prova Silver del Continental Tour, l'azzurro ha mostrato la solita condotta di gare autoritaria senza timore reverenziale nei confronti di avversari con accrediti migliori del suo, lasciandosi alle spalle nella circostanza l'algerino Mohamed Ali Gouanet secondo in 1'44"33, e l'etiope Johannes Tefera terzo in 1'44"49. Tra gli altri azzurri impegnati nel meeting francese Edoardo Scotti è terzo nei 400 metri in 45"27 nella prova vinta dal botswano Lee Eppie in 45"00, mentre nei 1500 femminili Gaia Sabbatini è settima in 4'04"79.