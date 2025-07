Morte Diogo Jota, Salah: "Ora tutto il sostegno alla famiglia"

Mohamed Salah ha affermato che la morte del compagno di squadra del Liverpool Diogo Jota in un incidente stradale lo ha lasciato "atterrito" all'idea di tornare al club per gli allenamenti pre-stagionali. L'attaccante portoghese e il fratello minore André Silva sono morti nelle prime ore di giovedì dopo che la loro auto, una Lamborghini presa a nolo, è uscita di strada in un'autostrada in Spagna ed è andata a fuoco. Oggi in Portogallo si è tenuta una veglia funebre in vista del funerale dei fratelli, previsto per sabato, intanto alcuni compagni di squadra di Jota al Liverpool hanno parlato della loro difficoltà a comprendere la sua morte, con il capitano Virgil van Dijk che ha scritto su Instagram di essere "assolutamente devastato e totalmente incredulo". L'allenatore dei Reds, Arne Slot, ha affermato che tutti coloro che sono legati al club hanno il dovere di "stare uniti ed esserci l'uno per l'altro" nei confronti di Jota, mentre oggi Salah ha reso omaggio a Jota su Instagram. "Sono davvero senza parole - ha scritto su Instagram il capocannoniere della scorsa stagione in Premier League-. Fino a ieri, non avrei mai pensato che ci sarebbe stato qualcosa che mi avrebbe spaventato nel tornare a Liverpool dopo la sosta. I compagni di squadra vanno e vengono, ma non così. Sarà estremamente difficile accettare che Diogo non ci sarà al nostro ritorno. I miei pensieri vanno a sua moglie, ai suoi figli e, naturalmente, ai suoi genitori che hanno improvvisamente perso i loro figli. Chi è vicino a Diogo e a suo fratello André ha bisogno di tutto il sostegno possibile. Non saranno mai dimenticati". La prima partita di precampionato del Liverpool sarà contro il Preston il 13 luglio. Il club ha aperto un libro di condoglianze e ha abbassato le bandiere a mezz'asta. I tifosi hanno lasciato fiori, sciarpe e maglie in un altare improvvisato fuori Anfield e scene simili si sono verificate al Molineux Stadium del Wolverhampton, dove Jota ha giocato in precedenza.