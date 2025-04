Internazionali d'Italia, i fratelli Berrettini insieme in doppio

Jacopo Berrettini sarà agli Internazionali BNL d'Italia 2025. Giocherà infatti in main draw in doppio grazie a una wild card, e lo farà insieme al fratello Matteo. I "Berrettinis", dunque, potranno dare spettacolo nel loro torneo di casa. Un'occasione speciale, una festa da condividere in questa edizione che promette di battere ogni record.