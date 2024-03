Indian Wells: Alcaraz è sempre più vicino, ma Sinner dovrà battere lo spauracchio Lehecka

TENNIS

Il ceco ha battuto nei turni precedenti Andrej Rublev e Stefanos Tsitsipas diventando un avversario pericoloso per il 22enne di Sesto Pusteria

Superato l'ostacolo rappresentato da Ben Shelton, Jannik Sinner dovrà far i conti con un avversario tutto nuovo nei quarti di finale dell'Indian Wells Masters. Il 22enne di Sesto Pusteria si troverà di fronte il ceco Jiri Lehecka, giustiziere di Andrej Rublev e Stefanos Tsitsipas nei turni precedenti e divenuto improvvisamente uno spauracchio per tutti i big presenti al torneo americano, soprattutto guardando alla possibile semifinale contro Carlos Alcaraz.

Per il 22enne di Mladá Boleslav si tratta di un palcoscenico tutto nuovo visto che, per la prima volta nella sua giovane carriera, ha centrato l'accesso al tabellone degli otto in un Master 1000 trovandosi di fronte uno dei giocatori più in forma del momento, giunto alla diciottesima vittoria consecutiva da novembre a oggi. Nonostante i numeri siano tutti a favore del talento azzurro, guai a sottovalutare Lehecka che ha comunque all'attivo un quarto di finale agli Australian Open lo scorso anno e la vittoria ad Adelaide giusto qualche mese fa. Nel proprio palmarés l'allievo di Tomas Berdych può vantare tre titoli a livello Challenger, oltre alle finali nelle Next Gen ATP Finals del 2022 e di Winston Salem l’anno scorso, risultati che sono frutto di una potenza straripante e della capacità di rispondere al rimbalzo accompagnate da una buona risposta a rete.

Vedi anche Tennis Tennis, Indian Wells: Sinner supera Shelton e vola ai quarti Batterlo non sarà facile, ma Sinner ha un precedente a proprio favore risalente al 2019 quando i due si incontrarono in un Challenger sulla terra rossa di Ostrava dove il bolzanino si impose senza problemi per 6-2 6-4 sul numero 32 della classifica mondiale. Insieme a Jannik l'Italia dovrà tifare anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno superato ai quarti di finale del doppio gli americani Nathaniel Lammons e Jackson Withrow con un netto 7-6(4) 6-1. Il bolognese e il torinese affronteranno ora in semifinale lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos in una sfida che potrebbe condurli nuovamente all'atto finale dopo la sconfitta patita agli Australian Open.