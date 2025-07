Doping: Università Lumsa lancia corso gratuito per atleti Master

L'Università Lumsa, in continuità con il progetto 'No Doping 4 Master', programma formativo e informativo per la tutela della salute negli sportivi Master (over 35), realizzato dall'Università Lumsa e finanziato dal Ministero della Salute - Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato Tecnico Sanitario - ha attivato l'omonimo corso di formazione online 'No Doping 4 Master', la cui fruizione è completamente gratuita. In ragione della costante crescita di pratiche dopanti tra gli atleti master (dovuta sia a un decremento prestazionale causato da un'età che avanza sia a una scarsa conoscenza dell'impatto del doping sulla salute), il corso di formazione è stato pensato come presidio di formazione/informazione sul doping destinato agli atleti e a quanti operano nel mondo dello sport (allenatori, dirigenti di società sportive, ecc.) per fornire una base di conoscenza sul funzionamento dei principali organismi di lotta al doping (WADA, NADO Italia, ecc…) e avere dei punti di riferimento medici per affrontare ogni questione o dubbio sull'uso di sostanze che possono inficiare la regolarità di una prestazione sportiva. "Il progetto No Doping 4 Master è rivolto agli atleti master che rappresentano una realtà sempre più importante nel panorama nazionale e internazionale, con tutta una serie di specificità anche per quanto riguarda la dimensione del doping. Noi ci siamo posti una serie di obiettivi come l'approfondimento di quelle che sono le pratiche connesse all'uso di sostanze non autorizzate, ma soprattutto fare una verifica sul grado di conoscenza delle norme collegate appunto al mondo del doping, infatti, sia su ricerche nazionali che internazionali è emerso un grado di conoscenza non particolarmente approfondito, soprattutto su alcune procedure" evidenzia il professor Gennaro Iasevoli, prorettore alla Ricerca e all'internazionalizzazione dell'Università Lumsa.