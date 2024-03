Tennis, Indian Wells: Sinner supera Shelton e vola ai quarti

TENNIS

Lo statunitense rende la vita difficile a Jannik nel primo set, vinto al tiebreak, poi crolla: 7-6, 6-1. Ora Lehecka

© afp Jannik Sinner è inarrestabile e, negli ottavi di finale di Indian Wells, conquista la 18a vittoria consecutiva. L'altoatesino vola ai quarti eliminando l'idolo di casa Ben Shelton (16), che lo fa decisamente soffrire nel primo set e lo porta al tiebreak, vinto 7-4. Nel secondo parziale lo statunitense molla il colpo e sbaglia moltissimo, perdendo col punteggio di 7-6, 6-1 in 1h38'. Ora Jannik sfiderà Lehecka (32), vittorioso su Tsitsipas (11).

Jannik Sinner si conferma implacabile e, a Indian Wells, doma anche Ben Shelton (16) negli ottavi di finale del Masters statunitense: 7-6, 6-1 il punteggio che gli consegna i quarti di finale dopo 1h38' di gioco. Il primo set è una battaglia senza esclusione di colpi che dura la bellezza di 1h10', ovvero la media tra il tempo giocato da Sinner nel primo e nel secondo match del torneo. L'azzurro e numero tre al mondo parte bene, poi rischia grosso nel quarto game, quando deve annullare due palle-break al rivale. Shelton ci mette del suo ed è 2-2. Da qui in poi Jannik resterà sempre in vantaggio sfruttando il suo servizio e il suo gioco, molto più quadrato di quello del rivale, riuscendo a servire per il set sul 5-4. Qui l'altoatesino inizia a toccarsi il gomito e pecca col rovescio, consentendo a Shelton di rimontare e andare sul 5-5. Lo statunitense non molla e si va al tiebreak, dove Sinner vola subito sul 3-0 e sul 4-1.

Il rivale pareggia sul 4-4, coach Cahill si agita e allora ecco la reazione: l'azzurro spiazza Shelton e non sbaglia al primo set point, chiudendo il tiebreak sul 7-4. La sconfitta fa uscire mentamente dal match il padrone di casa, che rientra nel secondo set con grande nervosismo e pochissima precisione. Sinner approfitta dei suoi errori al servizio e piazza subito il break, poi decolla fino a volare sul 4-1. Il game vinto potrebbe risvegliare Shelton, che invece perde subito la battuta e manda Sinner a servire per il match. E qui, com'era già successo nelle precedenti sfide, Jannik non sbaglia. L'altoatesino vince 7-6 (4), 6-1 e vola ai quarti di finale del Bnp Paribas Paribas Open di Indian Wells: il suo sfidante sarà Jiri Lehecka (32), che ha eliminato Tsitsipas (11) col punteggio di 6-2, 6-4. Nella notte è stato definito anche il secondo quarto di finale: Zverev (6) sfiderà Alcaraz (2), con cui Jannik Sinner si gioca il numero due nel ranking Atp. I due, vincendo, andrebbero a incrociarsi in semifinale.