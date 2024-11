Il tennis italiano fa scuola in tutto il mondo: ecco perché

Molto sta facendo anche la tv: "Il lavoro delle accademie e la promozione dei tornei in chiaro alimenta il boom" dicono in Spagna che analizza il fenomeno italiano a specchio su quello iberico. "Come in Spagna l'exploit dei tennisti nasce da quello delle donne, Schiavone, Pennetta, Vinci e Errani (quest'ultima a 37 anni ancora all'apice, in un 2004 che l'ha vista vincere l'oro in doppio a Parigi e la B.J.King Cup a Malaga ndr)". Da allora l'Italia è solo cresciuta, nei numeri (quelli della base) e nei risultati (anche di vertice). E proprio in una di queste vittorie gli esperti riconoscono "il primo impulso al boom": Fognini che nel 2019 si impose su Nadal nel Principato. Poi c'è stata la finale a Londra di Berrettini per arrivare all'ascesa di Sinner, due slam, la vetta della classifica, le Atp Finals (anche Torino ha contribuito, scrivono dall'estero, ad allargare la platea tennistica in un'Italia che promuove questo sport anche tra i giovanissimi) e per finire il trionfo a Malaga in Davis. Il modello Italia ora fa scuola in tutto il mondo.