Tennis: Swiatek-Anisimova nella storia. Un doppio 6-0 in finale a Wimbledon mancava da 114 anni

A Wimbledon un doppio 6-0 mancava dunque da 114 anni, negli Slam da “soli” 37 ma Swiatek si prende un ulteriore record. Nessuna giocatrice nella storia era riuscita a chiudere il torneo con un “triplo” 6-0, visto che anche il secondo set della semifinale contro Belinda Bencic si è chiuso con un “bagel”. Per spiegare l’impresa della Swiatek, l’ultimo “triplo bagel” in uno Slam è datato 1993 per merito dello spagnolo Sergi Bruguera, che sconfisse al Roland Garros Thierry Champion. Nell’era open non si è mai vista una finale maschile decisa da un “triplo bagel”, questo significa che Iga Swiatek è la prima tennista nella storia del tennis a chiudere il torneo con un triplo 6-0, sia maschile che femminile. I game vinti consecutivamente dalla polacca sono addirittura 20, l’ultimo perso è stato il sesto gioco del primo set contro Belinda Bencic, secondo e ultimo game vinto dalla svizzera sul 4-2 prima del 6-2, 6-0 finale.