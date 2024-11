Berrettini in esclusiva: "La vittoria in Davis non è solo mia e di Sinner, è di tutta la squadra"

Se Jannik Sinner è stato la certezza, Matteo Berrettini ha dato il suo pesante contributo per il successo dell'Italtennis in Coppa Davis pur avendo iniziato le Finals di Malaga in panchina. Alla fine il punto conquistato nel doppio decisivo contro l'Argentina e le vittorie nel singolare con Australia e Olanda hanno reso più agevole anche il compito allo stesso Sinner. Ma la vittoria non è stata firmata solo da loro due. "Non sono solo le Finals mie e di Sinner, ma di tutta la squadra, perché alla fine abbiamo la fortuna di avere una squadra lunghissima. Noi siamo stati bravi a essere pronti nell'ultima parte, però a Bologna Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sono stati altrettanto pronti, i ragazzi del doppio si sono mostrati molto pronti anche a non scendere in campo, non è una cosa scontata. Io e Jan abbiamo portato i punti a casa, ma gli altri ci hanno supportato e questa è la forza del gruppo", ha detto Berrettini a Sportmediaset.