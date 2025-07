Tennis, Wimbledon: troppo Djokovic per Cobolli, il serbo raggiunge Sinner in semifinale

Flavio Cobolli lotta a lungo, ma non basta: è Novak Djokovic a raggiungere la semifinale di Wimbledon 2025. Il serbo supera l’italiano 3-1 dopo più di tre ore di incontro. Nel corso del primo set i primi game volano via senza un padrone, ma sul 4-3 Nole trova il primo break della sua partita. La reazione del romano è immediata: contro-break per accorciare e arrivare sul 5-5, con la sfida che poi arriva al tie-break. Il tennista romano alza il livello e riesce a chiudere il primo set 7-6(6), per andare sull’1-0. La seconda partita è invece completamente appannaggio di Djoker: due break consecutivi dal 2-2 in poi, per scappare via e pareggiare i conti con il 6-2 che vale l’1-1. Il sole inizia a infastidire entrambi gli atleti nel terzo set, che si apre con un altro break di Djokovic. Flavio non si lascia abbattere (nonostante sei game persi consecutivamente) e riesce a reagire, per tornare sul 2-2. Sul 5-5 un altro piccolo calo del romano porta a un ulteriore break del serbo, che sul 6-5 archivia la pratica nel suo turno di battuta per il 7-5 che vale il 2-1. L’equilibrio nel quarto parziale regna sovrano, con Cobolli che si aggrappa al servizio e ai suoi colpi migliori. Sul 4-4 Novak non lascia scampo, strappa il servizio al suo avversario e ipoteca la semifinale con il 6-4 del 3-1. Djokovic vince e raggiunge la quattordicesima semifinale a Wimbledon, questa volta contro Jannik Sinner. Eliminato Flavio Cobolli, protagonista comunque di un grande torneo.