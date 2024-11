Sinner meglio dei Big Three: l'azzurro è il primo a conquistare da numero 1 ATP Finals e Coppa Davis nello stesso anno

Proprio guardando quest'ultimo dato, l'unico a esser riuscito a centrare almeno un parziale in ogni match giocato è stato Roger Federer nel 2005 permettendo a Sinner di rafforzare un posto nell'Olimpo del tennis mondiale. Quell'anno lo svizzero collezionò 81 successi su 85 partite affrontate arrivando al 95,29% di trionfi realizzati, terzo nella classifica di sempre alle spalle di John McEnroe nel 1984 (a segno per 82 volte su 85 incontri con una percentuale di successi pari al 96,47%) e di Jimmy Connors nel 1979 (95 vittorie su 99 partite per una percentuale di 95,96% di successi). In questa graduatoria il 2024 di Jannik Sinner si inserisce al nono posto di sempre, inserendosi nella top ten che vede la presenza di big come Bjorn Borg, Novak Djokovic e Ivan Lendl.