Juve, Locatelli multato per una simulazione: tifosi bianconeri infuriati sui social

Manuel Locatelli parteciperà regolarmente alla prossima sfida della Juventus a Lecce, ma c'è anche il suo nome nella nota diffusa dal Giudice Sportivo di Serie A dopo il 35esimo turno. Il bianconero, finito ora in diffida, è stato multato due mila euro "per avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria". Decisione che ha fatto infuriare i tifosi della Juventus sui social. In tanti hanno menzionato anche il medesimo provvedimento preso dal Giudice Sportivo nei confronti di Conceiçao nel novembre del 2024. C'è da dire però che oggi il medesimo provvedimento è stato assunto dal Giudice Sportivo nei confronti del milanista Loftus-Cheek.