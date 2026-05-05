Chi si rivede: Iannone torna in pista al Mugello nel mondiale Harley Davidson

Andrea Iannone è pronto a tornare in pista. Il pilota abruzzese parteciperà alle ultime cinque gare della Harley-Davidson Bagger World, con il debutto in programma al Gp d'Italia al Mugello terrà tra 29 e 31 maggio. Il 36enne di Vasto correrà con la squadra indonesiana Niti Racing.

Con l'arrivo di Iannone la griglia sale a dieci piloti, alzando il livello della stagione inaugurale. Il nuovo trofeo proposto dalla casa di Milwaukee, che sarà in concomitanza con 6 appuntamenti del Motomondiale, ha debuttato negli Stati Uniti ad Austin. Il primo vincitore della storia è stato Archie McDonald (Joe Rascal Racing), mentre in Gara 2 si è imposto lo spagnolo Oscar Gutierrez, prossimo compagno di Iannone. The Maniac non sarà però l'unico italiano, visto che nel team ParkinGO corre Filippo Rovelli, lombardo classe 2001.

"Mi piacciono le sfide, soprattutto quando ti portano fuori dalla tua zona di comfort - ha affermato Iannone - È qualcosa di completamente diverso, ed è proprio questo che mi ha convinto. Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo: ho sempre ammirato Harley-Davidson e la sua community di rider. È una categoria che unisce adrenalina, spettacolo e una passione autentica per la guida e per la vita. Sono moto con una personalità forte: devi rispettarle, ma allo stesso tempo puoi spingerle al limite. In questo senso ci somigliamo, ed è anche per questo che il progetto mi rappresenta. Affronto questa prima gara senza aver provato la moto e con un test in meno rispetto agli altri, ma è nel mio modo di essere: le sfide le cerco e le accetto. Il Mugello è il posto perfetto per iniziare, davanti ai tifosi italiani, su una pista che conosco molto bene". Sull'asfalto del tracciato toscano, Iannone ha ottenuto due vittorie in Moto2 (2010 e 2012) e due podi in MotoGP (2° nel 2015 e 3° nel 2016).

"Non sono qui per fare numero: voglio capire la moto in fretta ed essere competitivo fin da subito. Vediamo cosa riusciremo a fare. A livello personale, sento anche un forte legame con l'Indonesia: apprezzo molto la sua gente e sono felice di iniziare questo percorso insieme a Niti Racing". Dopo la tappa italiana sono in programma altri quattro appuntamenti: Assen (giugno), Silverstone (agosto), Aragon (agosto) e Austria (settembre).