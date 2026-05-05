Tennis, Internazionali: Tsitsipas, Pegula & C. accendono l'evento "Serve the Night" di adidas

05 Mag 2026 - 17:23
© Ufficio Stampa

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Nella serata del 4 maggio l'energia del tennis ha invaso il cuore di Roma grazie all'evento esclusivo "Serve the Night" di adidas. Il Brand Center di Via del Corso 132 si è trasformato in un vibrante epicentro della passione tennistica. Un'occasione memorabile che ha visto la partecipazione entusiasta della community, animata dalla presenza carismatica dei Global Ambassador adidas Stefano Tsitsipas, Jessica Pegula, Karolina Muchova, Jakub Mensik e Francisco Cerundolo.

La serata, svoltasi nel cuore della capitale e nella cornice della stagione tennistica romana, è stata un vero e proprio momento dedicato allo sport, alla cultura e all'aggregazione. Il Brand Center adidas si è acceso al ritmo di un coinvolgente DJ set, offrendo ai partecipanti l'opportunità unica di dialogare con i campioni, mettersi alla prova con quiz a tema e, soprattutto, l'emozione irripetibile di sfidare direttamente i propri idoli in avvincenti match di ping-pong. Questa sfida esclusiva e la possibilità di confrontarsi "racchetta alla mano" con gli atleti, unite all'atmosfera festosa e all'interazione costante, hanno reso "Serve the Night" un'esperienza davvero memorabile, arricchita dalla distribuzione di esclusivi gadget, come palline autografate, patch in edizione limitata e pins collezionabili, preziosi ricordi di una notte indimenticabile.

L'evento "Serve the Night" ha rappresentato il punto focale di un'attivazione più ampia, pensata per immergere la città nell'energia del tennis. Il Brand Center adidas di Via del Corso è stato trasformato grazie alla collaborazione con l'illustratrice italiana Claudia Locurcio. La sua ricerca artistica, ispirata alla dinamicità e all'eleganza del tennis, ha preso vita attraverso disegni 3D sulle vetrine del negozio, visibili anche per le strade di Roma, e su esclusive patch che i consumatori hanno potuto personalizzare sui propri capi.

L'allestimento interno del Brand Center ha ulteriormente amplificato questa atmosfera: una gigantesca pallina da tennis brandizzata adidas da 1,5 metri di diametro ha dominato lo spazio, circondata da richiami ai campi in terra rossa e suggestioni architettoniche romane, creando un'esperienza visiva e sensoriale completa.

Con "Serve the Night" e l'intera attivazione, adidas ha ribadito il suo impegno nel creare esperienze che vanno oltre la semplice performance sportiva, trasformandosi in veri e propri momenti culturali e di aggregazione. L'iniziativa ha celebrato il profondo legame tra il tennis e l'identità di Roma, unendo la community in una passione condivisa per lo sport, l'arte e lo stile, con l'inconfondibile energia della Città Eterna.

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