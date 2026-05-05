Tennis, Internazionali: Tsitsipas, Pegula & C. accendono l'evento "Serve the Night" di adidas

La serata, svoltasi nel cuore della capitale e nella cornice della stagione tennistica romana, è stata un vero e proprio momento dedicato allo sport, alla cultura e all'aggregazione. Il Brand Center adidas si è acceso al ritmo di un coinvolgente DJ set, offrendo ai partecipanti l'opportunità unica di dialogare con i campioni, mettersi alla prova con quiz a tema e, soprattutto, l'emozione irripetibile di sfidare direttamente i propri idoli in avvincenti match di ping-pong. Questa sfida esclusiva e la possibilità di confrontarsi "racchetta alla mano" con gli atleti, unite all'atmosfera festosa e all'interazione costante, hanno reso "Serve the Night" un'esperienza davvero memorabile, arricchita dalla distribuzione di esclusivi gadget, come palline autografate, patch in edizione limitata e pins collezionabili, preziosi ricordi di una notte indimenticabile.