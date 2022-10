Us Open, Simona Halep positiva al test antidoping: sospesa

TENNIS

La vincitrice di due Slam: "Comincia la partita più dura della mia vita: quella della verità"

© Getty Images La tennista ex numero 1 del ranking femminile Simona Halep è stata sospesa dopo aver fallito un test antidoping nel corso degli Us Open il mese scorso. L'Agenzia internazionale per l’integrità del tennis (Itia) ha annunciato la sospensione oggi. Halep, due vittorie nello Slam, è attualmente numero 9 nella classifica Wta. La 31enne rumena ha recentemente annunciato che si sarebbe presa una pausa per il resto della stagione dopo aver subito un intervento chirurgico al naso per migliorare la respirazione. L'Itia ha affermato che Halep è risultata positiva alla sostanza vietata Roxadustat, farmaco anti-anemia che stimola la produzione di emoglobina e globuli rossi.

Halep aveva chiesto le controanalisi che, però, hanno confermato il risultato. La 31enne, che durante la sospensione non potrà partecipare ad alcun torneo ufficiale, è stata testa di serie numero 7 agli Us Open, dove ha perso contro l'ucraina Daria Snigur 6-2, 0-6, 6-4 il 30 agosto.

SU INSTAGRAM: "LA PARTITA PIÙ DURA DELLA VITA"

"Inizia la partita più dura della mia vita, una battaglia per la verità. Per me il più grande shock. In tutta la mia carriera l'idea di barare non mi ha mai sfiorato perché è contro i valori con cui sono stata educata. Mi sento confusa e tradita. Combatterò fino alla fine per provare la mia innocenza, la verità verrà fuori. Non è per i titoli o per i soldi, è per il mio onore e per l'amore che ho verso il tennis".