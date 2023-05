Tennis, Internazionali d'Italia: Fognini vola al secondo turno, sfiderà Kecmanovic

internazionali d'italia

L'azzurro regola Andy Murray in tre set. Dopo aver vinto il primo, cala nel secondo e la chiude nel terzo, in un match che vede tutti i parziali sul 6-4. Out Cobolli ed Errani

Fabio Fognini vince il duello d'altri tempi contro Andy Murray, disputando una grande partita durante la semifinale della sua Inter. L'azzurro la chiude in tre set, col punteggio di 6-4, 4-6, 6-4. Dopo aver dominato il primo parziale, Fabio cala nel secondo e si risolleva nel terzo, qualificandosi al secondo turno dove sfiderà Kecmanovic. Out Errani e Cobolli, avanza invece Cocciaretto. Sinner scopre il suo avversario: sfiderà Kokkinakis.

TABELLONE MASCHILE

Fabio Fognini, al rientro dopo l'infortunio al Masters 1000 di Madrid, avanza con merito al secondo turno degli Internazionali d'Italia, vincendo un duello d'altri tempi. Sul Campo Principale, l'azzurro regola Murray col punteggio di 6-4, 4-6, 6-4. Il match viene subito controllato da Fognini, che si porta sul 2-1 e allunga sul 4-2 con un ottimo servizio. Murray accorcia, ma deve arrendersi sul punteggio di 6-4. Il secondo set sembra senza storia, col parziale di 4-1 per il britannico ed ex campione olimpico, ma Fognini sa reagire e portarsi sullo svantaggio per 5-4. Non arriva però lo sforzo finale per prolungare ulteriormente la sfida, Murray la chiude sul 6-4 e porta il match al terzo. Qui la vittoria non è mai in discussione, con un ottimo Fogna, che la chiude con lo stesso punteggio dei precedenti set, nonostante i due tentativi di rientro del rivale. Ora l'azzurro sfiderà Kecmanovic, testa di serie numero 30.

Nell'altro match che coinvolgeva atleti italiani, Rinderknech elimina Cobolli col punteggio di 6-4, 6-3. C'era un'altra sfida che riguardava atleti italiani, dalla distanza: Kokkinakis elimina Munar, con lo spagnolo che si ritira per un problema fisico sul 4-2 australiano. Sarà lui a sfidare Sinner nel secondo turno. Nelle altre sfide, out a sorpresa Cerundolo contro Fils (6-1, 1-6, 6-4). Out anche Edmund e Gasquet. Avanzano invece Fucsovics e Wawrinka, che eliminano Krajinovic e Ivashka in due set.

TABELLONE FEMMINILE

Elisabetta Cocciaretto conquista il secondo turno, dove sfiderà la russa Potapova, testa di serie numero 23. La 22enne di Ancona domina contro la statunitense Davis, vincendo 6-3 il primo set e chiudendo con un "cappotto" nel secondo, vinto 6-0. Out invece Jasmine Paoletti, sconfitta in tre parziali dalla polacca Fręch (4-6, 6-2, 7-5). Mesta eliminazione anche per Nuria Brancaccio contro Grabher (4-6, 6-3, 6-2) e Rosatello contro Liu: l'azzurra vince il primo set 7-6 con un tiebreak interminabile (11-9), poi crolla con un doppio 6-2. Salutano il torneo anche Sara Errani e Lucia Bronzetti, regolate da Pavlyuchenkova (6-1, 6-1) e Kovinic (6-3, 3-6, 6-3). C'era un altro match che riguardava a distanza un'italiana, la testa di serie Martina Trevisan: sfiderà Muchova, che ha eliminato Rakhimova.

Successo in rimonta, invece, per Camila Giorgi. La maceratese perde il primo set contro Arantxa Rus col punteggio di 6-4, salvo poi conquistare i successi due parziali vincendo 6-2 e 6-3. Saranno dunque cinque le azzurre nel secondo turno. Giorgi sfiderà Aleksandrova (15), la testa di serie Trevisan affronterà Muchova ed ecco gli altri tre match: Pigato-Kasatkina (8), Cocciaretto-Potapova (23), Paolini-Rybakina (7).

