Ronaldinho Jr in prova al Portimonense: il debutto di João Mendes

João Mendes de Assis Moreira, ventunenne figlio di Ronaldinho, è attualmente in prova al Portimonense con l'obiettivo dichiarato di debuttare finalmente nel calcio professionistico. Il giovane attaccante, che ha completato il suo percorso di formazione tra le giovanili del Cruzeiro, del Barcellona e delle squadre Under 21 inglesi di Burnley e Hull City, si sta allenando con la compagine dell'Algarve in attesa che la dirigenza portoghese sciolga le riserve sul suo ingaggio. Lo scrive A Bola.