Eliminazioni eccellenti al Roland Garros: Sinner pensa a Gasquet, ma guarda già ai quarti

TENNIS

L'azzurro incontrerà l'esperto francese nella mattinata di mercoledì 29 maggio, tuttavia avrà modo di sfruttare le eliminazioni dell'inglese Cameron Norrie e del cileno Nicolas Jarry, possibili avversari nei turni successivi

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Non si è nemmeno concluso il primo turno, eppure la strada di Jannik Sinner al Roland Garros appare decisamente spianata. Il 22enne altoatesino ha superato con un tranquillo 6-3 6-3 6-4 lo statunitense Christopher Eubanks cancellando di fatto i timori riguardanti la sua tenuta fisica dopo l'infortunio all'anca patito a Monte Carlo. Una vittoria che non dà soltanto fiducia al talento di Sesto Pusteria, ma che gli permette di raggiungere al secondo turno il francese Richard Gasquet e pensare con più serenità al dopo complice alcune eliminazioni eccellenti.

L'esperto francese ha avuto una carriera decisamente lunga fatta di grandi risultati e altrettanti passaggi a vuoto ottenendo un quarto di finale sulla terra rossa francese nel 2016. I tempi in cui era numero 7 della classifica mondiale sono ormai lontani visto che si parla di quasi due decenni fa, tuttavia il transalpino non va sottovalutato soprattutto dopo la vittoria su Borna Coric ottenuta al termine di una sfida particolarmente combattuta e vinta per 7-6 7-6 6-4.

Vedi anche Tennis Roland Garros: Sinner non sbaglia. Ok Arnaldi, Fognini e Musetti. Bellucci, impresa sfiorata Chiaramente nessuno va sottovalutato, ma Sinner appare favorito per il match in programma mercoledì 29 maggio alle 11 con ogni probabilità sul campo centrale, soprattutto guardando quello specchio di tabellone dove hanno già abbandonato l'inglese Cameron Norrie e il cileno Nicolas Jarry. Il britannico, numero 33 al mondo, è caduto sotto i colpi del russo Pavel Kotov che si è aggiudicato la possibilità di affrontare il fuoriclasse svizzero Stanislav Wawrinka, vincente sull'inglese Andy Murray nell'incontro degli "ex campioni", oltre che avvicinarsi a un eventuale scontro con Sinner al terzo turno.

Discorso simile anche per Jarry che, dopo aver capitolato ad Alexander Zverev nella finale degli Internazionali d'Italia, non è riuscito a ripetersi finendo fuori con il sorprendente francese Corentin Moutet. Sarebbe potuto essere l'avversario dell'azzurro agli ottavi, ma a questo punto l'unico pericolo che potrebbe arrivare a quel punto per Sinner è rappresentato dall'argentino Sebastian Baez, testa di serie numero 20.

Qualora il bolzanino dovesse riuscire a superare tutti questi ostacoli, il vero test provante potrebbe arrivare addirittura ai quarti dove potrebbe avere davanti a sè a quel punto uno fra il polacco Hubert Hurkacz e il bulgaro Grigor Dimitrov, ma le sorprese possono arrivare dovunque, motivo per cui è inutile fare previsioni prima del tempo.