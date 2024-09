EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Candela e Di Biagio a Parigi

PADEL

La coppia dei due ex-romanisti supera in finale il tandem Panucci-Dida

EA7 World Legends Padel Tour, trionfa la coppia Di Biagio-Candela





























Candela e Di Biagio, Di Biagio e Candela. Il verdetto era unanime anche prima della finale. Per tutte le altre dieci leggende in campo nella tappa di Parigi del EA7 World Legends Padel Tour i migliori senza ombra di dubbio sono i due amiconi. I due che, oltre alla Roma, condividono 28 anni di amicizia, calcio e, adesso, vittorie nel padel, hanno battuto in finale Panucci e Dida per 9-3.

Vedi anche Tennis EA7 World Legends Padel Tour: è sempre Italia-Francia "Dicono che siamo i migliori? Hanno ragione, hanno capito bene" scherza Candela dopo aver conquistato il suo secondo successo personale nel WLPT 2024, il primo a Roma. Ancora l'ex-terzino giallorosso: "Siamo appassionati veri, abbiamo rispetto l'uno dell'altro e quindi ci sta anche discutere un po' in campo ma per il bene di entrambi". "Siamo una bella coppia - continua Di Biagio - Vincent è fortissimo, i primi anni discutevamo anche un po' in campo, ora meno, siamo più tranquilli. Ci sono delle palle che già so che deve prendere lui, altre in cui devo andare io, ci si capisce al volo".

Per l'EA7 World Legends Padel Tour, organizzato dalla Gea World di Alessandro Moggi, dopo Parigi, sarà la volta di Amsterdam, poi Miami prima del gran finale a Dubai dove in palio ci sarà un montepremi di 100mila euro.

PARIGI

I RISULTATI DELLE SEMIFINALI

Candela-Di Biagio VS Dacourt-Pires 9-3

Panucci-Dida VS Chantome-Sinama-Pongolle 9-7

LA FINALE

Candela-Di Biagio VS Panucci-Dida 9-3