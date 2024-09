EA7 World Legends Padel Tour: è sempre Italia-Francia  

padel

Nella tappa di Parigi danno spettacolo Panucci e Candela, mercoledì le finali

Ancora una volta Italia-Francia. Se venerdì al Parco dei Principi gli azzurri di Spalletti hanno trovato una vittoria storica, a pochi chilometri dallo stadio del PSG va in scena la tappa parigina del EA7 World Legends Padel Tour, il quinto appuntamento della stagione. In campo 12 leggende del calcio prestate all'adrenalina del padel: il gioco completo di Panucci, il super smash di Dida, Candela fuori categoria, la visione da centrocampista di Gigi Di Biagio, la classe di Djorkaeff e poi Pires, Dacourt, Coupet, Dugarry, Ciani, Sinama-Pongolle e Chantome. Tutti in campo per conquistarsi un posto nelle Finals di Dubai, con montepremi di 100mila euro.

Vedi anche Altri sport Al-Khelaifi: "L'addio di Mbappé? Con la Francia segnano solo giocatori del PSG..." Prima, però, bisogna capire chi avrà la meglio a Parigi (mercoledì 11 semifinali e finale) e nelle restanti due due tappe, Amsterdam e Miami, prima del gran finale. Due le vittorie di tappa finora per Thomas Locatelli, a Dubai con Toni e a Roma con Candela, con gli ex-tennisti Mantilla e Bruguera che hanno trionfato in casa a Barcellona, mentre l'ex-juventino Llorente in coppia con Xabi Prieto, bandiera della Real Sociedad, si sono aggiudicati il primo posto a Madrid.

PARIGI

I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI

Panucci-Dida VS Coupet-Ciani 4-0 / 4-0

Panucci-Dida VS Candela-Di Biagio 4-2 / 2-4 / 5-7

Candela- Di Biagio VS Coupet-Ciani 4-0 / 4-0

Chantome-Sinama-Pongolle VS Dugarry-Djorkaeff 4-1 / 4-1

Dacourt-Pires VS Dugarry-Djorkaeff 4-0 / 4-1

Chantome-Sinama-Pongolle VS Dacourt-Pires 4-0 / 0-4 / 7-1

LE SEMIFINALI (mercoledì 11/09)

Dacourt-Pires VS Candela-Di Biagio

Chantome-Sinama-Pongolle VS Panucci-Dida