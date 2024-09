Al-Khelaifi: "L'addio di Mbappé? Con la Francia segnano solo giocatori del PSG..."

A PARIGI

Il numero 1 del PSG si dà al padel e coccola Barcola, Kolo Muani e Dembelé

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, scatenato a Parigi sul campo di padel. Due ore e venti minuti di partita con gli amici Houssine Kharja (ex-Inter, Roma e Fiorentina tra le altre) e Juan Sartori, vice presidente del Monaco. Al-Khelaifi, a suon di "vamos", ha giocato sugli stessi campi della tappa parigina del EA7 World Legends Padel Tour, torneo tra leggende del calcio, dove ha incontrato Christian Panucci, Dida, Vincent Candela, Youri Djorkaeff, Robert Pires, Olivier Dacourt e tantissimi altri campioni.

Al-Khelaifi ci sa fare con la racchetta e si vede. Il suo passato da ex-tennista parla per lui: nel 1994 ha giocato in Coppa Davis vincendo il Gruppo III della Zona Asia/Oceania di Coppa Davis, ottenendo la promozione al secondo gruppo di qualificazione l’anno successivo. Nel 1995 divenne il primo giocatore di sempre della sua nazione per piazzamento nel ranking ATP: 995° posto il 4 novembre 2002.

"Gioco a padel per combattere lo stress del calcio! È davvero uno sport magnifico che mi aiuta contro le tensioni calcistiche e vengo qui spesso al circolo Aquaboulevard con gli amici a giocare. L'inizio della stagione è stato buono, penso che ci stiamo trovando molto bene, adesso i ragazzi hanno girato il mondo con le nazionali, abbiamo fatto tre partite di campionato (tre vittorie, ndr), c'è molta fiducia nel gruppo tra i giocatori e l'allenatore, davvero un'atmosfera magnifica. Dobbiamo lavorare molto, continuando su questa strada".

Dopo l'addio di Messi nell'estate 2023, quest'anno è stata la volta di Mbappé ma il presidente ha fiducia nella versione "senza stelle" della sua squadra: "La cosa più importante resta il club e stiamo parlando di un club come il PSG. Abbiamo tantissimi giocatori forti anche in questa stagione e basta guardare tutti i gol della Francia in queste due partite di Nations League segnati proprio da nostri ragazzi, vedi Barcola, Dembelé e Kolo Muani e noi siamo fieri di averli in rosa".