Dopo Sinner anche Alcaraz salta il Masters 1000 di Toronto: "Ho piccoli problemi muscolari"

Le fatiche fisiche e mentali di Wimbledon non hanno risparmiato nemmeno Alcaraz che, per il secondo anno di fila, salterà l'appuntamento in terra canadese che scatterà il 27 luglio. Anche per lui il rientro slitta a Cincinnati per quello che sarà l'unico torneo di preparazione agli US Open, grande obiettivo del finale di stagione.