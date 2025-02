Doping, presidente della Wada: "Casi Sinner e Swiatek non sono paragonabili"

Nei confronti di Swiatek la Wada non ha presentato alcun ricorso al Tas, cosa che è invece avvenuta per Sinner. E a proposito della situazione dell'azzurro, Banka ha poi rincarato la dose. "Non posso entrare nei dettagli perché siamo parte in causa - ha spiegato -. Non mettiamo in dubbio che Sinner non abbia assunto deliberatamente sostanze dopanti, ma richiamiamo l'attenzione sulla responsabilità dell'atleta per le azioni dei suoi collaboratori".