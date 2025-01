Caso Clostebol: l'udienza di Sinner al Tas fissata per il 16 e il 17 aprile a porte chiuse

Sinner si era appellato con successo contro la sospensione provvisoria da parte dell'International Tennis Integrity Agency che scatta in queste situazioni e aveva potuto così continuare a giocare. Il numero 1 del mondo aveva spiegato di essere venuto a contatto con il clostebol per contaminazione. La sostanza era infatti contenuta nel Trofodermin, farmaco da banco in Italia utilizzato per trattare una piccola ferita del suo allora fisioterapista, Giacomo Naldi, che aveva effettuato in quei giorni massaggi e altri trattamenti a Sinner, il quale poi lo ha licenziato insieme al preparatore atletico Umberto Ferrara dopo che il caso era venuto alla luce.