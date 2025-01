Doping, Jannik Sinner riceve un assist dal curling: il Tas assolve la canadese Briane Harris per la contaminazione a un prodotto illecito

"L’atleta ha adempito a tutti i suoi obblighi per evitare contaminazioni. Harris non poteva sapere o sospettare che suo marito usasse il Ligandrol e non ne conosceva i potenziali rischi di contaminazione. Non ha mai condiviso cibo né bevande in pubblico e in privato per evitare qualsiasi forma di contaminazione” ha spiegato il Tas nelle sue motivazioni sostenendo di fatto come non vi sia stato nessun dolo né negligenza. Una sentenza favorevole a Jannik Sinner che, il 16 e il 17 aprile prossimi, proverà a confermare quanto già deciso dall'ITIA lo scorso anno.