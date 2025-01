Tennis, Sinner alza la voce sul caso doping: "Io so la verità, hanno sempre detto che non era colpa mia"

"Ho vissuto un periodo difficile ma sono ottimista". Musica e parole di Jannik Sinner che, direttamente dall'Australia, è tornato sulla vicenda Clostebol subito dopo il successo su Jarry. L'altoatesino, atteso il prossimo 16 e 17 aprile in Tribunale, ostenta tranquillità davanti ai media: "Mi hanno sempre detto che non era colpa mia, che non c'era volontarietà e in più quello che avevo in corpo era un valore talmente basso che non credo potrà accadere nulla - ha aggiunto il campione azzurro -. Vedremo, io so quello che è successo, io so la verità e per me cambia poco".