Tennis, Nadal torna dopo un anno e batte Thiem: "È stata dura"

TENNIS BRISBANE

Lo spagnolo, fermo a lungo per un'operazione all'anca, supera l'austriaco in due set e si qualifica al secondo turno

L'urlo di Nadal: torna e batte Thiem dopo il lungo stop































1 di 17 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo un anno di assenza, Rafa Nadal torna con una prova più che convincente, battendo l'austriaco Dominic Thiem in due set (7-5, 6-1) e qualificandosi così al secondo turno del torneo di Brisbane, in Australia. Lo spagnolo, fermato dai problemi a un'anca che lo hanno costretto a operarsi e precipitato nel frattempo al n.672 del ranking, ha controllato un primo set molto equilibrato, per poi dilagare nel secondo, anche grazie al calo dell'avversario, in un match durato poco meno di un'ora e mezza.

Vedi anche Tennis Djokovic: "Non sono amico di Federer e Nadal"

"Oggi è onestamente un giorno emozionante e importante per me, dopo probabilmente uno degli anni più difficili della mia carriera tennistica, senza dubbio - ha detto Nadal dopo il successo contro Thiem - Ho avuto la possibilità di tornare dopo un anno e giocare davanti a un pubblico fantastico e, credo, a un livello molto positivo". "Onestamente quello passato fuori dal tour è stato forse l'anno peggiore della mia vita - ha aggiunto il tennista maiorchino - Credo di aver giocato abbastanza bene per essere il mio primo singolare. Ho ricevuto migliaia di messaggi durante la riabilitazione ed è stato importante e sentirmi di nuovo competitivo davanti a un pubblico che mi fa sentire il suo affetto mi rende davvero felice". Con questa vittoria, la n.1069 della carriera, ha scavalcato Ivan Lendl. "Certo, è bello ma non era la prima cosa a cui ho pensato oggi. Prima dell'incontro ero nervoso perché non sapevo a che livello sarei potuto tornare" ha concluso.