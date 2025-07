Ciclismo: la campionessa mondiale Ellen van Dijk annuncia il ritiro a fine stagione

La più volte campionessa del mondo Ellen van Dijk ha annunciato che a fine stagione si ritirerà dal ciclismo professionistico, motivando questa sua scelta con le preoccupazioni per possibili incidenti pericolosi. "Mi ritirerò come ciclista professionista a fine stagione dopo 20 anni. È stata una parte importante della mia vita, una carriera lunghissima per la quale mi sento molto grata", ha dichiarato la ciclista della Lidl-Trek. "Negli ultimi due anni ho avuto molti brutti incidenti e questo mi ha sicuramente reso più timorosa in bici nel gruppo, e mi ha fatto perdere il vero amore per le corse su strada", ha aggiunto. La 38enne olandese ha vinto 70 gare in tutte le categorie nel corso della sua carriera. Tra queste, tre titoli mondiali individuali e tre a squadre nella cronometro, un titolo mondiale nella specialità scratch, cinque titoli europei e una vittoria in solitaria sui 139 chilometri (86 miglia) al Giro delle Fiandre.