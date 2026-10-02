Djokovic: "Ho problemi legati alla salute, sto lottando. Vorrei giocare le Atp Finals"

E ancora: "Se il giocatore mi batte, se è migliore, va bene così. Ma la maggior parte delle mie partite e dei tornei che ho giocato quest'anno sono stati una vera lotta per me a livello fisico, e niente di tutto ciò ha a che fare con la resistenza. La gente la confonde; non è resistenza, è qualcosa di più legato alla salute. Non voglio rivelare di cosa si tratta, ma sto cercando di arrivare al fondo del problema con il mio team. Oggi, sorprendentemente, è successa una cosa che non avevo mai sperimentato quest'anno: nel terzo set, sono riuscito a superare quella barriera e mi sono sentito meglio. Verso la fine del secondo set e per tutto il terzo, mi sono sentito più fresco di quanto non fossi all'inizio della partita".