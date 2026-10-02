FINALMENTE

Sinner batte l'avversario più tosto: dopo quattro tentativi falliti la patente per la moto è sua

L'ultimo esame lo aveva sostenuto prima di partire per Wimbledon

02 Ott 2026 - 12:45
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Finalmente ce l'ha fatta. Jannik Sinner ha superato l'avversario più insidioso: l'esame della patente della moto. Il numero uno del mondo lo aveva fallito in quattro occasioni, l'ultima poco prima di partire per Wimbledon. Era stato lui stesso a raccontarlo dopo il trionfo. Il suo coach Darren Cahill lo aveva preso pubblicamente in giro in un video su youtube per questo continuo 'fallimento'. Ora arriva la prova della promozione (doveva affrontare solo la prova pratica perché già possiede la patente B): arriva dall'autoscuola Monaco Bonne Conduite con un post su Instagram. "Grazie mille Sinner per la tua fiducia e gentilezza. Congratulazioni per il successo della tua patente di moto, siamo molto orgogliosi di aver sostenuto te durante tutto questo addestramento", si legge nel post. 

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