Atletico Madrid, per la fascia spunta Grimaldo

15 Giu 2026 - 17:33
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Dopo essersi lasciato scappare Cucurella, annunciato oggi dal Real Madrid, l'Atletico Madrid continua a pianificare le prossime mosse di mercato. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i Colchoneros avrebbero messo nel mirino Alejandro Grimaldo. Il terzino del Bayer Leverkusen ha il contratto in scadenza nel 2027 ma non ha ancora intavolato una trattativa per il rinnovo e ha più volte manifestato la volontà di tornare a giocare in Spagna. Nelle prossime ore potrebbero essere avviati i primi contatti tra l'Atletico e l'entourage del classe '95. 

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