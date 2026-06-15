Atletico Madrid, per la fascia spunta Grimaldo

Dopo essersi lasciato scappare Cucurella, annunciato oggi dal Real Madrid, l'Atletico Madrid continua a pianificare le prossime mosse di mercato. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i Colchoneros avrebbero messo nel mirino Alejandro Grimaldo. Il terzino del Bayer Leverkusen ha il contratto in scadenza nel 2027 ma non ha ancora intavolato una trattativa per il rinnovo e ha più volte manifestato la volontà di tornare a giocare in Spagna. Nelle prossime ore potrebbero essere avviati i primi contatti tra l'Atletico e l'entourage del classe '95.