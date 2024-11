Coppa Davis, Sinner a caccia del bis e di un posto nella storia

COPPA DAVIS, TABELLONE E DATE

Dal 19 novembre a Malaga va in scena la Final 8 di Coppa Davis. In programma ci sono quarti, semifinali e finali. Dopo aver battuto Brasile, Belgio e Paesi Bassi nella fase a gironi di Bologna, l'Italia è chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2023. Per Sinner e compagni il primo ostacolo sarà l'Argentina il 21 novembre, poi, in caso di vittoria, gli azzurri potrebbero trovare sul loro cammino la vincente di Stati Uniti-Australia e poi in finale chi la spunterà tra Spagna, Paesi Bassi, Germania e Canada nell'altra parte del tabellone. Ogni sfida sarà a eliminazione diretta e si comporrà di due match singolari e un eventuale match in doppio in caso di parità.